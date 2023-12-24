Когда ждать демобилизацию: Умеров озвучил планы

Умеров рассказал, когда можно будет говорить о демобилизации и что ждет мобилизованных.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что термин "демобилизация" можно будет применять только после завершения активной фазы войны с Россией. Сейчас же разрабатываются решения, которые позволят отдохнуть некоторым воинам.

Об этом министр обороны Рустем Умеров сказал в интервью "Суспильному".

"Слово "демобилизация" мы можем использовать только после того, как закончится война. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, уже два года находящемуся в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он отдохнул или был частично освобожден. Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически", — рассказал он.

Министр отметил, что "демобилизация" для некоторых военных не будет зависеть от количества вновь призванных.

"Мы должны понимать, что это вопрос справедливости для всех. И мы нашли решения, которые будут поданы в Верховную Раду. Это будет огромный кластер решений, которые накапливались последние два года. А вообще наша цель — изменить парадигму, чтобы служба не воспринималась как наказание", – сказал Умеров.

Напомним, в Верховной раде продолжаются дискуссии с Министерством обороны и Генеральным штабом по процессу демобилизации во время военного положения. Ранее экс-представитель президента в ВР Федор Вениславский рассказал, что предлагается в течение 36 месяцев службы по мобилизации предусмотреть возможность демобилизации. Есть и другие предложения, их сейчас обсуждают.

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