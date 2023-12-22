Зодиакальный гороскоп на 2024 год для всех 12 знаков

Наступающий год Дракона будет богат на разного рода "фейерверки" – перемены, от которых мы уже успели устать, затронут все сферы нашей жизни. Они могут проявиться как на личностном уровне и выразиться в переездах, разводах, судьбоносных знакомствах и новых браках, так и в глобальном смысле – во многих странах велика вероятность государственных переворотов и революций. А вот радикальных перемен, связанных с вмешательством в нашу жизнь искусственного интеллекта, пока не случится.

У человечества есть как минимум два года для того, чтобы приготовиться к его появлению в глобальном смысле – квантовый скачок, скорее всего, произойдет в 2026 году.

О том, что ждет в наступающем году все знаки Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Овен / Фото: Credits

Овнов ждет успешный в финансовом отношении год: разумеется, деньги не будут падать им на голову просто так – им придется ударно для этого поработать, впрочем, получение гранта или выигрыш в лотерею тоже исключать нельзя. Распоряжаться полученными средствами нужно с умом, в противном случае все можно будет растратить без толку и пользы. В отношениях с окружающими необходимо избегать раздражительности – она станет причиной негатива как в профессиональной, так и в личной жизни.

Телец

Телец / Фото: Credits

Тельцам ничего даром получить не удастся: любые достижения – как профессиональные, так и финансовые – станут результатом усердной работы. Если настроиться на нее с первых дней года, уже во второй его половине можно будет получить ожидаемые результаты. Велика вероятность перемен, которые можно назвать революционными: они перевернут жизнь с ног на голову – в буквальном смысле слова. Скорее всего, это коснется личной жизни, в которой стоит ждать серьезных перемен.

Близнецы

Близнецы / Фото: Credits

Близнецам придется переосмыслить свои профессиональные – прежде всего карьерные – возможности: велика вероятность того, что в результате они сменят не только место работы, но и сферу деятельности, и впоследствии об этом не пожалеют. Впрочем, перемены возможны и в личной жизни: одних представителей знака ждет замужество, других – рождение ребенка, а третьих – и то, и другое. В отношениях с партнерами – как на работе, так и в личной жизни – потребуется максимум такта и терпения.

Рак

Рак / Фото: Credits

Раки смогут достичь успеха во всех сферах жизни при помощи связей – как старых, так и новых: друзья-приятели не только составят протекцию в профессиональном плане, но и устроят судьбоносную встречу в личной жизни. Особого внимания потребуют члены семьи – от детей, которые в таком случае порадуют успехами в учебе и спорте, до пожилых родственников – им это придаст бодрости и, как следствие, активности. В доме – или квартире – сложатся благоприятные условия для ремонта.

Лев

Лев / Фото: Credits

Мало кому из Львов в результате кардинальных – поистине революционных – преобразований удастся сохранить свою жизнь во всех ее сферах в нынешнем состоянии. Им необходимо приготовиться к турбулентности – смене работы, переезду, изменениям в личной жизни, которая изменит ее качество к лучшему. Нельзя допускать манипуляций, при помощи которых кто-то из окружающих захочет управлять представителями знака – не стоит давать им такую возможность.

Дева

Дева / Фото: Credits

Девы наконец-то смогут перевести дух – в июне их знак покинет Черная Луна, осложнявшая их жизнь в последние девять месяцев. Освободившуюся в результате энергию можно будет потратить на успешную профессиональную деятельность и, как следствие, продвижение по карьерной лестнице. Перемены в личной жизни могут оказаться резкими и неожиданными, но бояться их не стоит: на смену переставшим радовать отношениям придут новые.

Весы

Весы / Фото: Credits

У Весов значительная часть года пройдет под знаком Черной Луны, которая войдет в знак в июне. Придется отвечать за поступки, совершенные в течение нескольких предыдущих лет, однако тем, кто не чувствует за собой никакой вины, беспокоиться не о чем. Что касается женщин, то они могут узнать о беременности – особенно это важно для тех, кто уже потерял надежду на появление ребенка. Несмотря на то, что в финансах недостатка не будет, тратить их необходимо экономно.

Скорпион

Скорпион / Фото: Credits

У Скорпионов год пройдет под знаком перемещения в пространстве – от переезда в новый дом или квартиру до эмиграции и ПМЖ. Работы будет много, а значит, финансы не заставят себя ждать, но важно помнить о том, что всех денег не заработаешь – необходимо находить время для отдыха. Приятные события произойдут в личной жизни: судьбоносная встреча, которая произойдет в это время, принесет много приятных эмоций и в результате приведет к официальному оформлению отношений.

Стрелец

Стрелец / Фото: Credits

Стрельцов ждет не просто переезд, а отрыв от их корней: решение сменить место жительства будет иметь для них серьезные последствия – скорее всего, они уже никогда не вернутся туда, где находятся сейчас. Жизнь на новом месте откроет для них профессиональные и финансовые перспективы, о которых они до сих пор не могли и мечтать, позволит их детям обрести жизненную перспективу и сбросить – даже визуально – несколько лет: появление молодых любовников станет лучшим тому доказательством.

Козерог

Козерог / Фото: Credits

Козероги, легко сочетая профессиональную деятельность с личной жизнью, получат долгожданный и покрепленный документами официальный статус в тех сферах, которые для них особенно важны. Это может быть гражданство другой страны, диплом об окончании учебного заведения, свидетельство о браке или рождении ребенка. От риска – прежде всего занятий экстремальными видами спорта – необходимо отказаться. Правила дорожного движения тоже лучше не нарушать.

Водолей

Водолей / Фото: Credits

Водолеи могут столкнуться с неожиданным и непонятным эффектом: многое в их жизни будет совсем не таким, как может показаться не только на первый, но и на второй взгляд, поэтому не стоит – особенно в отношениях – делать скоропалительных выводов и рубить с плеча. Вступление в общественную – скорее всего, революционного толка – организацию повысит значимость в собственных глазах, а занятия творчеством усилит и укрепит ее – ну а результатом может стать заслуженная слава.

Рыбы

Рыбы / Фото: Credits

Рыбы, чем бы они ни занимались, получат массу возможностей для того, чтобы заявить о себе – причем во всеуслышание. Для этого одинаково хорошо годится как основная профессиональная деятельность, так и хобби, которое вполне может стать бюджетообразующим занятием, главное – подходить к решению задач с креативной точки зрения. А вот полученные деньги лучше тратить на собственные нужды – инвестиции в наступающем году успехом не увенчаются.

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