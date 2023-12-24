В США снова произошла стрельба в ТЦ: есть жертвы

В штате Флорида произошла стрельба. Погиб мужчина, еще несколько человек получили ранения.

Об этом пишет Associated Press.

Стрельба произошла в торговом центре Paddock Mall примерно в 15:40 по местному времени.

Погибший мужчина получил несколько огнестрельных ранений, а одну женщину ранили в ногу.

Впоследствии торговый центр оцепила полиция и всех эвакуировали, однако злоумышленник успел убежать и оставил свое огнестрельное оружие на месте.

Напомним, в ночь на 26 октября мужчина устроил массовую стрельбу в городе Льюистон, в американском штате Мэн. В результате погибли, по меньшей мере, 22 человека, ранены от 50 до 60 человек.

Стрельба в штате Мэн является самой большой по количеству жертв среди всех случаев вооруженного насилия в стране за текущий год. Такие данные приводит организация Gun Violence Archive (GVA), занимающаяся сбором информации обо всех инцидентах, в которых было задействовано огнестрельное оружие.

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