Результаты наступления ВСУ на самом деле очень значительны - экс-командир "Айдара"

Экс-командир "Айдара" Евгений Дикий заявил, что успехи наступления измеряются не на карте, а потерями врагов.

В условиях войны успех наступательной операции измеряется, прежде всего, уничтоженными врагами, а не захваченными территориями.

Об этом бывший командир "Айдара" Евгений Дикий сказал в интервью Radio NV.

"В тылу часто плохо понимают, что наступление меряется не успехами на карте. Скажу очевидную вещь. Война — это прежде всего убийство друг друга. Война — это прежде всего не продвинуться на территориях, это убить своих врагов и не погибнуть самому", — объяснил Дикий.

По его словам, за время наступательной кампании количество уничтоженных оккупантов было по меньшей мере в два-три раза больше, чем потери ВСУ. Кроме того, наши защитники уничтожили в три-пять раз больше техники, чем потеряли сами. По словам Дикого, это данные независимых наблюдателей, "фиксирующих достоверное, гарантированное фото-видеоподтверждение".

"Результаты нашего наступления на самом деле очень значительны. И из того, что у нас к концу года вылезли серьезные проблемы и мы наконец начали их озвучивать, из этого не следует, что у наших врагов все в шоколаде. Там тоже очень большие проблемы", — подчеркнул Дикий.

Ветеран отметил, что проблемы у обеих армий очень схожи. Одна из них – это дефицит личного состава.

"Обе армии сильно истощили друг друга. А если брать по технике, то у них некоторые проблемы уже приближаются к критическим. Количество той техники, которую клепает их оборонпром, и количество той, которую мы уничтожаем за такой же период, например, за месяц, соотношение очень характерно. Плюс 70 танков доезжает на фронт (20 новых и 50 расконсервированных со складов), и от 10 до 150 за это же время сгорает. По арте соотношение еще жестче для них", — рассказал Дикий.

По его мнению, проблемой для врага стало и количество снарядов. В том темпе, как россияне привыкли их использовать, боеприпасов хватит всего на полгода.

Напомним, ранее экс-командир "Айдара" Евгений Дикий заявил, что нынешнее равновесие на фронте не устойчиво и в течение полугода какая-то из сторон начнет наступать. Он сравнил войну с армреслингом и заявил, что сейчас тот момент, когда одна из двух рук упадет.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.