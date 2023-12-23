Россияне спрятали свои ракетоносители: в Силах обороны назвали причину

Несмотря на то, что ракетоносители не выведены в море, уровень ракетной опасности остается достаточно высоким.

Российские ракетоносители находятся в пунктах базирования.

Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Сейчас мы наблюдаем абсолютное сворачивание корабельной группировки врага в Черном и Азовском морях, ни одной единицы на службу не выведено, даже все ракетоносители заведены в пункты базирования. Но мы видели, что несколько дней назад они вывели ракетоноситель одновременно с перемещением тактической авиации, что может свидетельствовать о попытках слаженного взаимодействия и проведении определенных тренировок. Поэтому опасность остается. Пока в Черном море есть ракетоносители, уровень ракетных опасностей Генеральный штаб оценивает как высокий", — сказала она.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский одним из крупнейших достижений государства в войне с РФ назвал изгнание российского флота, доминировавшего в Черном море.

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