Результати наступу ЗСУ насправді дуже значні — екскомандир "Айдару"

В умовах війни успіх наступальної операції вимірюється насамперед знищеними ворогами, а не захопленими територіями.

Про це колишній командир "Айдару" Євген Дикий сказав у інтерв'ю Radio NV.

"У тилу часто погано розуміють, що наступ міряється не успіхами на карті. Скажу очевидну річ. Війна — це насамперед вбивство одне одного. Війна — це насамперед не просунутись на територіях, це про вбити своїх ворогів і не загинути самому", — пояснив Дикий.

За його словами, за час наступальної кампанії кількість знищених окупантів була щонайменше вдвічі-втричі більшою, ніж втрати ЗСУ. Крім того, наші захисники знищили у три-п'ять разів більше техніки, ніж втратили самі. За словами Дикого, це дані незалежних спостерігачів, "які фіксують достовірне, гарантоване фото-відеопідтвердження".

"Результати нашого наступу насправді дуже значні. І з того, що в нас під кінець року вилізли серйозні проблеми і ми нарешті почали їх озвучувати, з цього не випливає, що в наших ворогів усе в шоколаді. Там теж дуже великі проблеми", — наголосив Дикий.

Ветеран зауважив, що проблеми в обох армій дуже схожі. Одна з них - це дефіцит особового складу.

"Обидві армії сильно виснажили одна одну. А якщо брати по техніці, то в них деякі проблеми вже наближаються до критичних. Кількість тієї техніки, яку клепає їхній оборонпром, і кількість тієї, яку ми знищуємо за такий же період, наприклад, за місяць, співвідношення дуже характерне. Плюс 70 танків доїжджає на фронт (20 нових і 50 розконсервованих зі складів), і від 10 до 150 за цей же час згорає. По арті співвідношення ще жорсткіше для них", — розповів Дикий.

На його думку, проблемою для ворога стала і кількість снарядів. У тому темпі, як росіяни звикли їх використовувати, боєприпасів вистачить лише на пів року.

Нагадаємо, раніше екскомандир "Айдару" Євген Дикий заявив, що нинішня рівновага на фронті не є стійкою і протягом півроку якась зі сторін почне наступати. Він порівняв війну з армреслінгом і заявив, що зараз той момент, коли якась із двох рук впаде.

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