У США знову сталася стрілянина у ТЦ: є жертви

Зловмисника розшукує поліція.
У штаті Флорида сталася стрілянина. Загинув чоловік, ще декілька людей отримали поранення.
Про це пише Associated Press.
Стрілянина сталася в торговому центрі Paddock Mall приблизно о 15:40 за місцевим часом.
Загиблий чоловік отримав декілька вогнепальних поранень, а одну жінку поранили в ногу.
Згодом торговий центр оточила поліція та всіх евакуювали, однак зловмисник встиг утекти й залишив свою вогнепальну зброю на місці.
Нагадаємо, у ніч проти 26 жовтня чоловік влаштував масову стрілянину в місті Льюїстон, в американському штаті Мен. Внаслідок цього загинули щонайменше 22 людини, поранено від 50 до 60 осіб.
Стрілянина в штаті Мен є найбільшою за кількістю жертв серед усіх випадків збройного насильства у країні за поточний рік. Такі дані наводить організація Gun Violence Archive (GVA), яка займається збором інформації про всі інциденти, в яких було задіяно вогнепальну зброю.
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