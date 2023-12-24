У США знову сталася стрілянина у ТЦ: є жертви

У штаті Флорида сталася стрілянина. Загинув чоловік, ще декілька людей отримали поранення.

Про це пише Associated Press.

Стрілянина сталася в торговому центрі Paddock Mall приблизно о 15:40 за місцевим часом.

Загиблий чоловік отримав декілька вогнепальних поранень, а одну жінку поранили в ногу.

Згодом торговий центр оточила поліція та всіх евакуювали, однак зловмисник встиг утекти й залишив свою вогнепальну зброю на місці.

Нагадаємо, у ніч проти 26 жовтня чоловік влаштував масову стрілянину в місті Льюїстон, в американському штаті Мен. Внаслідок цього загинули щонайменше 22 людини, поранено від 50 до 60 осіб.

Стрілянина в штаті Мен є найбільшою за кількістю жертв серед усіх випадків збройного насильства у країні за поточний рік. Такі дані наводить організація Gun Violence Archive (GVA), яка займається збором інформації про всі інциденти, в яких було задіяно вогнепальну зброю.

Читайте також: