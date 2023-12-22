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Зодіакальний гороскоп на 2024 рік для всіх 12 знаків

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Зодіакальний гороскоп на 2024 рік для всіх 12 знаків

Зодіакальний гороскоп на 2024 рік / Фото: Credits

Наступний рік Дракона буде багатий на різні «феєрверки» – зміни, від яких ми вже встигли втомитися, торкнуться всіх сфер нашого життя. Вони можуть виявитися як на особистісному рівні і виразитися в переїздах, розлученнях, доленосних знайомствах і нових шлюбах, так і в глобальному розумінні – у багатьох країнах велика ймовірність державних переворотів та революцій. А ось радикальних змін, пов'язаних із втручанням у наше життя штучного інтелекту, поки що не станеться.

У людства є щонайменше два роки для того, щоб приготуватися до його появи у глобальному сенсі – квантовий стрибок, найімовірніше, відбудеться 2026 року.

Про те, що чекає наступного року на всі знаки зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Овен / © Credits
Овен / Фото: Credits

Овнів очікує успішний у фінансовому сенсі рік: зрозуміло, гроші не будуть падати їм на голову просто так – доведеться ударно для цього попрацювати, втім, отримання гранту чи виграш у лотерею також виключати не можна. Розпоряджатися отриманими засобами потрібно з розумом, інакше все можна буде розтратити без користі. У взаєминах з оточенням необхідно уникати дратівливості – вона стане причиною негативу як у професійному, так і в особистому житті.

Телець

Телець / © Credits
Телець / Фото: Credits

Тельцям нічого задарма отримати не вдасться: будь-які досягнення – як професійні, так і фінансові – стануть результатом старанної роботи. Якщо налаштуватись на неї від перших днів року, вже у другій половині можна буде отримати очікувані результати. Велика ймовірність змін, які можна назвати революційними: вони перевернуть життя з ніг на голову – буквально. Найімовірніше, це стосуватиметься особистого життя, в якому варто очікувати серйозних змін.

Близнята

Близнюки / © Credits
Близнюки / Фото: Credits

Близнятам доведеться переосмислити свої професійні – передусім кар'єрні – можливості: велика ймовірність того, що в результаті вони змінять не лише місце роботи, а й сферу діяльності, і згодом не пошкодують. Втім, зміни можливі і в особистому житті: на одних представників знака чекає заміжжя, на інших – народження дитини, а на третіх – і те, й те. У стосунках із партнерами – як на роботі, так і в особистому житті – буде потрібно максимум такту та терпіння.

Рак

Рак / © Credits
Рак / Фото: Credits

Раки зможуть досягти успіху у всіх сферах життя за допомогою зв'язків – як старих, так і нових: друзі-приятелі не лише складуть протекцію у професійному плані, а й влаштують доленосну зустріч у особистому житті. Особливої уваги вимагатимуть члени сім'ї – від дітей, які в такому разі потішать успіхами у навчанні та спорті, до літніх родичів – їм це додасть бадьорості та, як наслідок, активності. У будинку – або у квартирі – складуться сприятливі умови для ремонту.

Лев

Лев / © Credits
Лев / Фото: Credits

Мало кому з Левів внаслідок кардинальних – воістину революційних – перетворень вдасться зберегти своє життя у всіх його сферах у нинішньому стані. Їм необхідно приготуватися до турбулентності – зміни роботи, переїзду, змін в особистому житті, яка змінить її якість на краще. Не можна допускати маніпуляцій, за допомогою яких хтось із оточуючих захоче керувати представниками знаку – не варто надавати їм таку можливість.

Діва

Діва / © Credits
Діва / Фото: Credits

Діви нарешті зможуть перевести дух – у червні їхній знак залишить Чорний Місяць, який ускладнював їхнє життя в останні дев'ять місяців. Енергію, що звільнилася в результаті, можна буде витратити на успішну професійну діяльність і, як наслідок, просування кар'єрними сходами. Зміни в особистому житті можуть виявитися різкими і несподіваними, але боятися їх не варто: на зміну тим, хто перестав тішити, прийдуть нові.

Терези

Терези / © Credits
Терези / Фото: Credits

У Терезів значна частина року мине під знаком Чорного Місяця, який увійде на знак у червні. Доведеться відповідати за вчинки, здійснені протягом кількох попередніх років, проте тим, хто не відчуває за собою жодної провини, турбуватися нема про що. Щодо жінок, то вони можуть дізнатися про вагітність – особливо це важливо для тих, хто вже втратив надію на появу дитини. Незважаючи на те, що у фінансах недоліку не буде, витрачати їх необхідно економно.

Скорпіон

Скорпіон / © Credits
Скорпіон / Фото: Credits

У Скорпіонів рік мине під знаком переміщення у просторі – від переїзду до нового будинку чи квартири до еміграції та ПМП. Роботи буде багато, а, отже, фінанси не забаряться, але важливо пам'ятати про те, що всіх грошей не заробиш – необхідно знаходити час для відпочинку. Приємні події відбудуться в особистому житті: доленосна зустріч, яка відбудеться у цей час, принесе багато приємних емоцій і, в результаті, призведе до офіційного оформлення стосунків.

Стрілець

Стрілець / © Credits
Стрілець / Фото: Credits

На Стрільців чекає не просто переїзд, а відрив від їхнього коріння: рішення змінити місце проживання матиме для них серйозні наслідки – найімовірніше, вони вже ніколи не повернуться туди, де зараз. Життя на новому місці відкриє для них професійні та фінансові перспективи, про які вони досі не могли і мріяти, дозволить їхнім дітям знайти життєву перспективу та скинути – навіть візуально – кілька років: поява молодих коханців стане найкращим доказом цього.

Козоріг

Козеріг / © Credits
Козеріг / Фото: Credits

Козороги, легко поєднуючи професійну діяльність із особистим життям, отримають довгоочікуваний та покріплений документами офіційний статус у тих сферах, які для них особливо важливі. Це може бути громадянство іншої країни, диплом про закінчення навчального закладу, свідоцтво про шлюб чи народження дитини. Від ризику – насамперед занять екстремальними видами спорту – необхідно відмовитись. Правила дорожнього руху також краще не порушувати.

Водолій

Водолій / © Credits
Водолій / Фото: Credits

Водолії можуть зіткнутися з несподіваним і незрозумілим ефектом: багато чого в їхньому житті буде зовсім не таким, як може здатися не тільки на перший, а й на другий погляд, тому не варто – особливо у стосунках – робити поспішних висновків і рубати з плеча. Вступ у громадську — найімовірніше, революційного штибу — організацію підвищить значущість у власних очах, а заняття творчістю посилить і зміцнить її — ну, а результатом може стати заслужена слава.

Риби

Риби / © Credits
Риби / Фото: Credits

Риби, чим би вони не займалися, отримають масу можливостей для того, щоб заявити про себе — до того ж, на повний голос. Для цього однаково добре годиться як основна професійна діяльність, так і хобі, яке цілком може стати бюджетотворчим заняттям, головне підходити до вирішення завдань з креативної точки зору. А ось отримані гроші краще витрачати на власні потреби – інвестиції наступного року успіхом не увінчаються.

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