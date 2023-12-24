"Производители работают огромными темпами": Умеров о закупке дронов для ВСУ

В Минобороны уже сформировали потребности в беспилотниках на следующий год.

Об этом в интервью "Суспільне" сообщил министр обороны Рустем Умеров.

"В 2024 году закупкой всего должно заниматься Минобороны. Но деньги перевели в Государственную службу специальной связи и защиты информации (ГССЗИ), которая подчиняется Министерству цифровой трансформации. Мы в этом году, надеемся, это обязательство переведем в Министерство обороны. Но чтобы не останавливать, поскольку мы работаем на общую цель, ГССЗИ делала заказ напрямую у производителей. Производители начали работать последние месяцы огромными темпами, потому что перебрасывание этих денег, их получение, использование пришлось на последние месяцы. Сейчас продолжим это на первый квартал. Но я уже поставил задачу нашим коллегам найти средства для того, чтобы увеличить это в несколько раз", – сказал он.

Министр также не исключил, что из 50 тысяч дронов украинского производства государство закупит, возможно, даже все 50 тысяч.

"Намного больше. Деньги только недавно были перечислены и уже начинаем работать. То есть есть, например, 200+ типов дронов, есть несколько производителей — до сих пор большинство этих производителей не работало в таком количестве и мы начали это тестировать. Иногда смотрим политиков, как это делать, смотрим, как доктринально решить вопрос применения. Есть дроны, как FPV, есть бомберы, есть морские дроны — их сотни", — добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря заявил, что Украина в 2024 году изготовит миллион дронов для Сил обороны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские компании смогут в следующем году изготовить миллион беспилотников для нужд украинской армии.

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