Коли чекати на демобілізацію: Умєров озвучив плани

Умєров розповів, коли можна буде говорити про демобілізацію та що чекає мобілізованих.

Міністр оборони України Рустем Умєров у коментарі зазначив, що термін "демобілізація" можна буде застосовувати лише після завершення активної фази війни з Росією. Зараз же розробляються рішення, які дадуть можливість відпочити деяким воїнам.

Про це міністр оборони Рустем Умєров сказав в інтерв'ю "Суспільному".

"Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно", - розповів він.

Міністр зауважив, що "демобілізація" для деяких військових не залежатиме від кількості новопризваних.

"Ми повинні розуміти, що це питання справедливості для всіх. І ми знайшли рішення, які будуть подані у Верховну раду. Це буде величезний кластер рішень, які накопичувалися останні два роки. А взагалі наша мета — змінити парадигму, щоб служіння не сприймалося як покарання", - сказав Умєров.

Нагадаємо, у Верховній раді тривають дискусії із Міністерством оборони і Генеральним штабом щодо процесу демобілізації під час воєнного стану. Раніше експредставник президента у ВР Федір Веніславський розповів, що пропонується протягом 36 місяців служби за мобілізацією передбачити можливість демобілізації. Є й інші пропозиції, їх зараз обговорюють.

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