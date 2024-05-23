ЗСУ вразили С-400 армії РФ на Донеччині: у Defense Express пояснили, про що це свідчить

На фото та відео зафіксовано ураження машин цього ЗРК та двигун ракети ATACMS.

Вчора, 22 травня, українські ракетники вразили доволі дорогу та важливу ціль в районі Моспіне Донецької області. Йдеться про зенітний ракетний комплекс С-400. Відстань, на якій це було зроблено, свідчить про чимало речей.

Про це пише Defense Express.

⚡️Destroyed as a result of yesterday's attack by ATACMS cluster missiles, three launchers, a radar and a command post of the S-400 air defense system in the village of Mospine, Donetsk region pic.twitter.com/AIpDeuSkyy — Ukrainian Front (@front_ukrainian) May 23, 2024

Попередньо, знищено дві пускових, ще одну пошкоджено, РЛС 96Л6 та пункт управління – знищено. Втім ця інформація ще потребує підтвердження.

"І хоча нібито втрат у живій силі немає, це виглядає малореальним", – пишуть журналісти.

Зазначається, що удар був знятий місцевими мешканцями, які зафіксували також касетні суббоєприпаси від ATACMS.

Касетний суббоєприпас від ATACMS

"В цій ситуації увагу слід звернути не те, що Моспіно заходиться не у надто глибокому тилу – у 40 км від лінії фронту. І на такій дальності ЗРК був у зоні удару не те що ATACMS, а й GMLRS з дальністю знищення цілей до 80 км, з логічним відступом від переднього краю", – зауважують у виданні.

При цьому ворог чомусь наблизив С-400 саме на таку дальність. На думку журналістів, можливо, окупанти:

відчували себе у безпеці;

мали потребу закрити прогалину у ППО саме на цій ділянці;

намагалися використати свій ЗРК для далекобійних ударів.

"Але у будь-якому випадку для росіян все завершилось цілком закономірно", – резюмували аналітики.

Раніше українські бійці на фронті знищили дуже рідкісний російський дволанковий гусеничний снігоболотоход ГАЗ-3344-20 "Алеут". Таку техніку виготовляли в обмеженій кількості на Заволзькому заводі гусеничних тягачів.

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