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ЗСУ вразили С-400 армії РФ на Донеччині: у Defense Express пояснили, про що це свідчить

ЗСУ вразили С-400 армії РФ на Донеччині: у Defense Express пояснили, про що це свідчить

Знищена С-400 / Ілюстративне фото

На фото та відео зафіксовано ураження машин цього ЗРК та двигун ракети ATACMS.

Вчора, 22 травня, українські ракетники вразили доволі дорогу та важливу ціль в районі Моспіне Донецької області. Йдеться про зенітний ракетний комплекс С-400. Відстань, на якій це було зроблено, свідчить про чимало речей.

Про це пише Defense Express.

Попередньо, знищено дві пускових, ще одну пошкоджено, РЛС 96Л6 та пункт управління – знищено. Втім ця інформація ще потребує підтвердження.

"І хоча нібито втрат у живій силі немає, це виглядає малореальним", – пишуть журналісти.

Зазначається, що удар був знятий місцевими мешканцями, які зафіксували також касетні суббоєприпаси від ATACMS.

Касетний суббоєприпас від ATACMS / ©
Касетний суббоєприпас від ATACMS

"В цій ситуації увагу слід звернути не те, що Моспіно заходиться не у надто глибокому тилу – у 40 км від лінії фронту. І на такій дальності ЗРК був у зоні удару не те що ATACMS, а й GMLRS з дальністю знищення цілей до 80 км, з логічним відступом від переднього краю", – зауважують у виданні.

При цьому ворог чомусь наблизив С-400 саме на таку дальність. На думку журналістів, можливо, окупанти:

  • відчували себе у безпеці;
  • мали потребу закрити прогалину у ППО саме на цій ділянці;
  • намагалися використати свій ЗРК для далекобійних ударів.

"Але у будь-якому випадку для росіян все завершилось цілком закономірно", – резюмували аналітики.

Раніше українські бійці на фронті знищили дуже рідкісний російський дволанковий гусеничний снігоболотоход ГАЗ-3344-20 "Алеут". Таку техніку виготовляли в обмеженій кількості на Заволзькому заводі гусеничних тягачів.

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