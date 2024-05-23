Росіяни втратили на фронті унікальну “військову” техніку: про що це свідчить

Українські бійці на фронті знищили дуже рідкісний російський дволанковий гусеничний снігоболотоход ГАЗ-3344-20 "Алеут". Таку техніку виготовляли в обмеженій кількості на Заволзькому заводі гусеничних тягачів.

Про це повідомив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“Усього за весь час повномасштабного вторгнення в Україну таких снігоболотоходів було знищено два, причому у 2022-му році, наприкінці березня та на початку квітня... І все”, - зазначив експерт.

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За його словами, ця техніка була створена для роботи в арктичному регіоні і вироблялася в Росії з 2012 року, але в дуже невеликій, обмеженій кількості, на Заволзькому заводі гусеничних тягачів.

Олександр Коваленко зазначив, що поява настільки унікальної техніки в зоні бойових дій в Україні в 2024 році зайвий раз підтверджує гостру і навіть критичну нестачу компоненти ББМ, особливо з підвищеними можливостями прохідності.

“Варто зазначити, що це вже не перший випадок, коли в зоні БД в Україні знищується рідкісна, унікальна техніка РОВ, яка іноді навіть існує в одиничних екземплярах. Цікаво, із чим це може бути пов'язано?” - риторично запитує він.

Нагадаємо, українським бійцям Сил оборони надаватимуть додаткову відпустку за кожну одиницю знищеної ворожої військової техніки. П’ять “бонусних” днів отримають ті, хто зіб’є літак або потопить корабель, три дні надаватимуть за знищений танк.

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