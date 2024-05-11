Росіяни здивували “новітньою” системою ППО: фото

Для боротьби із українськими безпілотниками росіяни почали застосовувати засоби протиповітряної оборони, яким справді уже “немає аналогів у світі”. У такий спосіб протистояли повітряній загрозі хіба що “діди” у часи Другої світової війни.

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко опублікував фото, на якому двоє російських військових “захищають” небо за допомогою станини, на якій встановлені п’ять АК-74М. Додає колориту бінокль епохи згаданих “дідів”.

“Що тут скажеш... Ваш улюблений НПЗ захищатиме ЗРПК "Панцир-С1"? Ні. ЗРК БУК-М3? Ні. ЗРК Тор-М2? Ні. Захищатимуть російські міста станини з ось цим. А все тому, що більшість із них успішно згоріла в українських лісах та степах. Декому пощастило більше - потонули в болотах і через мільйон років їх знайдуть Анунаки, що колонізували Землю, і виставлятимуть у музеях як зразки культури минулих цивілізацій”, - іронічно зауважив оглядач.

Особливий подив Олександра Коваленка викликало те, що таку “систему ППО” використовує “друга армія у світі” з могутнім військово-промисловим комплексом.

“Цікаво, як вони в таких умовах збиватимуть крилаті та балістичні ракети над Воронежем? Ой, ой, про що це я???” - пожартував він.

Нагадаємо, раніше в окупованому Донецьку помітили російські танки-"избушки", як за часів Першої світової війни.

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