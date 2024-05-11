Який вигляд можуть мати перемовини з РФ: думка експерта

На його думку, спочатку перемовини будуть проходити через посередників, сторони будуть обмінюватися документами з умовами.

Україна наразі не має засобів для повної перемоги над Кремлем. Тому перемовини з РФ, якщо вони відбудуться, проходитимуть напружено.

Про це в ефірі телемарафону розповів експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов.

"Образ перемоги для нашого нормального громадянина сформований ще 80 років тому – це прапор над Рейхстагом, в даному випадку над Кремлем, і Нюрнбергський процес, де судять головних військових злочинців. Чи маємо ми на це на сьогодні достатньо засобів? Не факт. І тому я не думаю, що це будуть якісь радісні переговори, де приїдуть дві делегації, будуть обійматися, тиснути руки", – каже експерт.

На його думку, спочатку перемовини будуть проходити через посередників, сторони будуть обмінюватися документами з умовами.

"Всі один на одного ображені, всі один одного обзивають всякими словами, але хоча б обмінюються позиціями за участі світових гравців", – зазначив Ігор Попов.

Раніше ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів, що Україна наразі не йде на переговори, бо це означатиму політичну смерть для тих політиків, хто на це наважиться.

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