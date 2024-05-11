Как выглядят переговоры с РФ: мнение эксперта

По его мнению, поначалу переговоры будут проходить через посредников, стороны будут обмениваться документами с условиями.

У Украины пока нет средств для полной победы над Кремлем. Потому переговоры с РФ, если они состоятся, будут проходить напряженно.

Об этом в эфире телемарафона рассказал эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

"Образ победы для нашего нормального гражданина сформирован еще 80 лет назад — это флаг над Рейхстагом, в данном случае над Кремлем, и Нюрнбергский процесс, где судят главных военных преступников. Имеем ли мы на это на сегодня достаточно средств? Не факт. И поэтому я не думаю, что это будут какие-то радостные переговоры, где приедут две делегации, будут обниматься, давить руки", – говорит эксперт.

По его мнению, поначалу переговоры будут проходить через посредников, стороны будут обмениваться документами с условиями.

"Все друг на друга обижены, все друг друга обзывают всякими словами, но хотя бы обмениваются позициями с участием мировых игроков", – отметил Игорь Попов.

Ранее ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал, что Украина пока не идет на переговоры, потому что это будет означать политическую смерть для тех политиков, кто на это решится.

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