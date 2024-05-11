В Подмосковье произошел масштабный пожар: подробности (видео)

В подмосковном Наро-Фоминске горят складские помещения. Сообщается, что это склад поликарбоната, принадлежащий институту минерального сырья.

Об этом пишет NEXTA_live.

По предварительным данным площадь пожара составляет от 1000 до 2800 квадратных метров.

На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет.

Напомним, появились подробности удара по НПЗ в Ровеньках. Во временно оккупированном городе в Луганской области вечером 10 мая произошел "прилет" по нефтебазе оккупантов.

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