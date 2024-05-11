У Підмосков'ї сталася масштабна пожежа: подробиці (відео)

Пабліки повідомляють про велику площу займання.
У підмосковному Наро-Фомінську горять складські приміщення. Повідомляється, що це склад полікарбонату, який належить інституту мінеральної сировини.
Про це пише NEXTA_live.
За попередніми даними, площа пожежі становить від 1000 до 2800 квадратних метрів.
На місці працюють екстрені служби. Інформації щодо постраждалих та причини займання наразі немає.
Нагадаємо, з'явились подробиці удару по НПЗ в Ровеньках. У тимчасово окупованому місті на Луганщині ввечері 10 травня стався "приліт" по нафтобазі окупантів.
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