У Підмосков'ї сталася масштабна пожежа: подробиці (відео)

У підмосковному Наро-Фомінську горять складські приміщення. Повідомляється, що це склад полікарбонату, який належить інституту мінеральної сировини.

Про це пише NEXTA_live.

За попередніми даними, площа пожежі становить від 1000 до 2800 квадратних метрів.

На місці працюють екстрені служби. Інформації щодо постраждалих та причини займання наразі немає.

Нагадаємо, з'явились подробиці удару по НПЗ в Ровеньках. У тимчасово окупованому місті на Луганщині ввечері 10 травня стався "приліт" по нафтобазі окупантів.

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