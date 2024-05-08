У Росії в морському порту спалахнула масштабна пожежа: відео

Вогонь охопив площу близько 5 тисяч квадратних метрів.
У ніч проти четверга, 9 травня, за місцевим часом на Далекому Сході РФ у морському торговельному порту Петропавловська-Камчатського спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на місцеве управління МНС РФ.
Рятувальники повідомляють, що загорівся дах ангару, що будується на території морпорту. Вогонь охопив площу близько 5 тисяч квадратних метрів.
За інформацією російського МНС, загиблих і постраждалих немає.
Гасять вогонь 40 пожежників на 10 одиницях техніки.
Про причину пожежі не повідомляють.
Нагадаємо, раніше у місті Набережні Челни в російському Татарстані спалахнула пожежа поблизу заводу "КамАЗ".
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