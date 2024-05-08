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У Росії в морському порту спалахнула масштабна пожежа: відео

У Росії в морському порту спалахнула масштабна пожежа: відео

Масштабна пожежа в порту Петропавловська-Камчатського / Фото: скриншот з відео

Вогонь охопив площу близько 5 тисяч квадратних метрів. 

У ніч проти четверга, 9 травня, за місцевим часом на Далекому Сході РФ у морському торговельному порту Петропавловська-Камчатського спалахнула масштабна пожежа. 

Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на місцеве управління МНС РФ.

Рятувальники повідомляють, що загорівся дах ангару, що будується на території морпорту. Вогонь охопив площу близько 5 тисяч квадратних метрів. 

За інформацією російського МНС, загиблих і постраждалих немає. 

Гасять вогонь 40 пожежників на 10 одиницях техніки. 

Про причину пожежі не повідомляють.

У Росії в морському порту спалахнула масштабна пожежа

У Росії в морському порту спалахнула масштабна пожежа

Нагадаємо, раніше у місті Набережні Челни в російському Татарстані спалахнула пожежа поблизу заводу "КамАЗ". 

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