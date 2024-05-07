РФ планує ядерні навчання: у ГУР відповіли, чи є небезпека для України

У ГУР вважають, що "чогось особливо нового немає" в погрозах Кремля, який лякає ядерною зброєю.
В Головному управлінні розвідки відреагували на майбутні ядерні навчання Росії. Там прокоментували, що ядерний шантаж Кремля – це регулярна практика для Путіна.
Про це сказав представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі проєкту "Свобода. Ранок".
"Те, що мають, тим і брязкають. Зрештою це постійна практика Кремля. Чогось нового особливо тут немає. Є вже офіційні заяви міжнародної спільноти. Що стосується ядерного шантажу, зрозуміло, це питання до вільного світу, до Заходу. Я думаю, що реакція буде адекватною і правильною", – заявив він.
Нагадаємо, що напередодні, 6 травня, Міністерство оборони країни-агресорки оголосило, що Генштаб РФ за дорученням Путіна найближчим часом проведе ядерні навчання.
У США відреагували на ядерні погрози. У Байдена назвали безвідповідальною поведінку російського керівництва, яке знову намагається погрожувати ядерною зброєю.
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