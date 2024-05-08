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Ще одна країна НАТО пропонує майданчик для “мирних переговорів” України та Росії

Ще одна країна НАТО пропонує майданчик для “мирних переговорів” України та Росії

Обраний президент Словаччини Петер Пеллегріні пропонує провести "мирні переговори" у Братиславі

Обраний президент Словаччини вважає, що Братислава може провести саміт, який закінчить російсько-українську війну.

Услід за Туреччиною, яка пропонувала посередництво для “мирних переговорів” між Україною та Росією, з такою ж ініціативою виступила Словаччина. Українську та російську делегації готові прийняти на саміті у Братиславі. 

Про це у середу, 8 травня, заявив обраний президент Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє словацьке видання Aktuality.

У день, коли відзначається 79-а річниця закінчення Другої світової війни у Європі, Пеллегріні відзначив девальвацію поняття миру, який почали сприймати як належне.

"На жаль, зараз ми бачимо, що це не так. У контексті війни в Україні, гармати повільно починають брязкати в інших частинах Європи та світу. Говорять про введення військ безпосередньо в російсько-українську війну, багато хто розробляє плани військового конфлікту, а дипломатія стає жорсткішою у своїй лексиці", – сказав обраний словацький президент.

Він заявив про необхідність дипломатичним шляхом забезпечити мир в Україні, а відтак і в Європі, та не допустити реалізації трагічних сценаріїв. Застосування зброї, за його словами, треба розглядати "як крайній засіб".

Пеллегріні наголосив, що Братислава має досвід проведення самітів для мирних переговорів.

Нагадаємо, на президентських виборах у Словаччині переміг спікер парламенту Петер Пеллегріні, який підтримує політику проросійського прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Під час президентської кампанії Пеллегріні повторював деякі наративи Фіцо та звинувачував свого конкурента, прозахідного кандидата Івана Корчка у “підбурюванні до війни”.

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