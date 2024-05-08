Ще одна країна НАТО пропонує майданчик для “мирних переговорів” України та Росії

Обраний президент Словаччини вважає, що Братислава може провести саміт, який закінчить російсько-українську війну.

Услід за Туреччиною, яка пропонувала посередництво для “мирних переговорів” між Україною та Росією, з такою ж ініціативою виступила Словаччина. Українську та російську делегації готові прийняти на саміті у Братиславі.

Про це у середу, 8 травня, заявив обраний президент Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє словацьке видання Aktuality.

У день, коли відзначається 79-а річниця закінчення Другої світової війни у Європі, Пеллегріні відзначив девальвацію поняття миру, який почали сприймати як належне.

"На жаль, зараз ми бачимо, що це не так. У контексті війни в Україні, гармати повільно починають брязкати в інших частинах Європи та світу. Говорять про введення військ безпосередньо в російсько-українську війну, багато хто розробляє плани військового конфлікту, а дипломатія стає жорсткішою у своїй лексиці", – сказав обраний словацький президент.

Він заявив про необхідність дипломатичним шляхом забезпечити мир в Україні, а відтак і в Європі, та не допустити реалізації трагічних сценаріїв. Застосування зброї, за його словами, треба розглядати "як крайній засіб".

Пеллегріні наголосив, що Братислава має досвід проведення самітів для мирних переговорів.

Нагадаємо, на президентських виборах у Словаччині переміг спікер парламенту Петер Пеллегріні, який підтримує політику проросійського прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Під час президентської кампанії Пеллегріні повторював деякі наративи Фіцо та звинувачував свого конкурента, прозахідного кандидата Івана Корчка у “підбурюванні до війни”.

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