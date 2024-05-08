Була нареченою: Лана Дель Рей здивувала вибором вбрання для гламурної вечірки

Для афтепаті співачка також вибрала вбрання з флористическим декором.

Співачка Лана Дель Рей з'явилася цього року серед гостей Met Gala і її образ на цьому заході був одним із найкреативніших і найнезвичайніших.

Стилістом образу стала Моллі Дікінсон, а створив його новий креативний директор Модного дому Alexander McQueen Шон Макгір.

Вбрання співачки являло собою довгу корсетну сукню розшиту гілками, яку також доповнював головний убір з гілок і черевики-копита. На її голову та обличчя також була накинута довга вуаль.

Лана Дель Рей / Фото: Associated Press

Образ Лани повністю відповідав темі балу – "Сад часу". Для його створення Шон Макгірр надихався старими роботами засновника Модного дому, в якому працює.

Лана Дель Рей / Фото: Associated Press

Після балу костюмів гості вирушили на закриту вечірку, яка відбувалася в одному з готелів Нью-Йорка. Лана для цієї частини заходу переодяглася в зручніший лук, але залишилася вірна стилістиці, яку обрала для Met Gala.

На співачці була довга ніжно-пудрова сукня, корсет якої прикрашали троянди. На голові акторка мала фату. Папараці сфотографували її після вечірки, коли вона йшла до машини.

Лана Дель Рей / Фото: Getty Images

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