“Антиукраїнський” президент Словаччини: що відомо про Петера Пеллегріні

Новообраний президент стверджував, що не поспішатиме з фундаментальними змінами у зовнішній політиці.

У другому турі президентських виборів у Словаччині переміг чинний спікер парламенту Петер Пеллегріні, який підтримує політику проросійського прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Під час президентської кампанії Пеллегріні повторював деякі наративи Фіцо та звинувачував свого конкурента, прозахідного кандидата Івана Корчка у “підбурюванні до війни”.

Про це повідомляє ВВС.

Що обіцяв перед виборами

За словами Пеллегріні, Корчок виступає за те, щоб відправити словацьких солдатів воювати до України, хоча насправді президент країни не має таких повноважень. Також він заявляв про підтримку уряду Фіцо.

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"Я буду президентом, який підтримає уряд у його зусиллях щодо покращення життя людей. Я зроблю все, щоб Словаччина назавжди залишилася на стороні миру, а чи не на стороні війни", - говорив Пеллегріні перед виборами.

Водночас новообраний президент стверджував, що не поспішатиме з фундаментальними змінами у зовнішній політиці. "Я гарантую, що ми продовжимо залишатися сильним членом ЄС та НАТО", - сказав він у суботу перед виборами.

Які функції президента Словаччини

У Словаччині виконавча влада належить прем'єру, а повноваження президента сильно обмежені. Він здебільшого виконує церемоніальні функції, але також є головнокомандувачем збройних сил, має право вето на ухвалені парламентом закони, ратифікує міжнародні договори, призначає суддів Конституційного суду. Остання функція може відіграти важливу роль у разі заперечення реформ Фіцо.

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Пеллегріні - давній союзник Фіцо, але більш поміркований. Він створив свою партію "Голос" — більш центристську та ліберальну за популістську "Курс — соціальну демократію" нинішнього прем'єра. Разом з Фіцо восени він брав участь у формуванні уряду, який припинив постачання словацької зброї до України.

Нагадаємо, у суботу, 6 квітня, в другому турі президентських виборів у Словаччині переміг противник військової допомоги Україні Петер Пеллегріні, набравши 53,12% голосів.

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