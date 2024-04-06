Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

"Червоні дияволи" спробують поставити підніжку "мерсисайдцям" у боротьбі за чемпіонський титул.

У неділю, 7 квітня, "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль" зустрінуться в центральному матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за київським часом.

Перед початком туру "Ліверпуль" (70 очок) очолює таблицю АПЛ. Команда Юргена Клоппа випереджає на два бали "Арсенал" і на три – "Манчестер Сіті".

"Манчестер Юнайтед" розташовується на шостій сходинці чемпіонату Англії, маючи у своєму активі 48 залікових пунктів.

Зазначимо, що "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль" зіграють між собою уже втретє цього сезону. В першому колі АПЛ команди зіграли внічию на "Енфілді" (0:0), а у чвертьфіналі Кубка Англії підопічні Еріка тен Гага перемогли в шаленій гольовій перестрілці (4:3 за підсумками екстратаймів).

Де дивитися матч Манчестер Юнайтед – Ліверпуль

На території України матч "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Юнайтед – Ліверпуль

Букмекерські контори у прийдешній грі віддають перевагу "мерсисайдцям". На перемогу "Ліверпуля" можна поставити з коефіцієнтом 1,68. Нічия – 4,80. Виграш "манкуніанців" – 4,95.

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