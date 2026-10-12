Дощі та похолодання накриють Україну: синоптик дав прогноз на тиждень

Осіння погода / © Reuters

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Холодний атмосферний фронт циклону «Gabriela» перериває період стабільного «бабиного літа» в Україні. Уже 12–13 жовтня дощі поширяться на більшу частину країни, температура знизиться, а вночі та вранці місцями очікуються тумани.

Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

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Погода в Україні 12–13 жовтня: дощі та похолодання

Захід України вже відчув дощі та похолодання. За прогнозом синоптика, у Львові 12 жовтня очікується близько +11°, тоді як у центральних і східних регіонах це буде останній день відносного тепла — температура підніметься до +19°.

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«Атмосферний розділ, який учора змінив погоду на заході нашої держави, хоч і повільно, але зміщується в нашому напрямку», — пояснив Віталій Постригань.

За його прогнозом, у другій половині дня 12 жовтня та 13 жовтня пройдуть дощі різної інтенсивності. Уночі та вранці місцями формуватимуться тумани.

Постригань також прогнозує зниження температури: уночі повітря охолоджуватиметься до +6…+11°, удень стовпчики термометрів показуватимуть +11…+16°. Це помітно прохолодніше, ніж у попередні дні, коли в окремих регіонах температура сягала +18…+23°.

Якою буде погода в Україні 14–16 жовтня

Швидкого повернення стабільної погоди синоптики не прогнозують. За попередніми оцінками, 14–16 жовтня в Україні збережеться нестійка, переважно хмарна погода, часом дощитиме.

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«Температура перевищуватиме кліматичну норму, навіть за похолодання. Уночі +4…+9°, удень +10…+15°», — зазначив Постригань.

За його словами, на погоду в Україні впливатимуть атмосферні системи над Європою та південними морями. На синоптичних картах простежуються масштабний антициклон з Азії та смуга високого атмосферного тиску з Азорських островів, які охоплять значну частину Європи. Над південними морями домінуватиме активна циклонічна система, що визначатиме хмарність, опади та коливання температури в Україні.

Чи будуть заморозки в Україні в жовтні

Різкого похолодання із заморозками найближчим часом синоптики не очікують.

«Осінь тримає помірний температурний режим, і початок опалювального сезону відтерміновується», — зазначив начальник Черкаського обласного гідрометцентру.

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У західних областях в окремі ночі можливі заморозки на поверхні ґрунту до -3°. Це варто враховувати під час планування робіт на відкритому повітрі та догляду за рослинами.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав, якою може бути зима в Україні та чи очікуються сильні морози. Синоптик пояснив, до чого варто готуватися в холодний сезон.

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