Умерла всемирно известная собака-мем Кабосу – фото

Умерла всемирно известная собака-мем Кабосу.

Об этом сообщила ее владелица Ацуко Сато, отметив, что ее любимица "уснула глубоким сном" и "тихо скончалась" 24 мая.

Спасенному щенку было более 17 лет. Кабосу стала звездой Сети еще в 2013 году. Фотография собаки породы сиба-ину облетела Интернет и быстро стала мемом.

Кабосу / Фото: instagram.com/kabosumama

После всемирной популярности Кабосу стала вдохновительницей криптовалюты мема Doge.

"Всем, кто любил Кабосу. Утром 24 мая Кабосу пересекла радужный мост. Огромное спасибо всем вам за вашу поддержку в течение многих лет. Она ушла очень мирно, без страданий, будто заснула, чувствуя тепло моих гладивших ее рук. Огромное спасибо за то, что вы любили Кабосу все эти годы. Я уверена, что Кабосу была самой счастливой собакой в мире. Это делает меня самой счастливой владелицей в мире. Хочу выразить свою глубочайшую благодарность всем, кто посылал нам много любви", - написала Ацуко.

Кабосу и Ацуко / Фото: instagram.com/kabosumama

Ацуко устраивает прощальную вечеринку в воскресенье 26 мая у Flower Kaori в Коцу-но Мори, город Нарита.

Кабосу / Фото: instagram.com/kabosumama

В комментариях расстроенные фанаты собаки выразили благодарность "за все мемы":

Ты была хорошей девочкой, спасибо за мемы

Легенда присоединяется к звездам

Покойся с миром, ты многое сделала для мира

Вселенная забрала нашу любимую Кабосу

Напомним, недавно умерла самая толстая в мире обезьяна Годзилла. Животное ушло из жизни, несмотря на то, что сбросило вес в лагере для похудения.

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