Умерла самая толстая в мире обезьяна Годзилла – фото, подробности

Животное ушло из жизни, несмотря на то, что сбросило вес в лагере для похудения.

В Таиланде умерла самая толстая в мире обезьяна по кличке Годзилла.

Об этом сообщает The Sun.

У макаки развился ненасытный аппетит после того, как дружелюбные покупатели накормили ее вредной едой на рынке в Бангкоке.

Массивная обезьяна имела множество проблем, связанных с лишним весом, и умерла в возрасте всего шести лет в клинике Crystal Pet Hospital.

Самец боролся с заболеваниями щитовидной железы, диабетом и синдромом Кушинга – чрезмерной выработкой гормона стресса кортизола. Все это привело к сокращению продолжительности его жизни.

Обезьяна Годзилла / Фото: ViralPress

Макаку кремировали, а ее прах вернули предыдущему смотрителю Манопу Эмсану, у которого ее забрали три года назад. Маноп усыновил Годзиллу, когда тот был еще малышом, и держал его как домашнего любимца, что является незаконным, согласно законам страны о защите диких животных.

Власти нашли его прикованным цепью на рынке в Бангкоке, где щедрые покупатели давали ему лакомства с высоким содержанием сахара, такие как шоколад, фрукты и сладкие напитки. В то время он весил ошеломляющие 19 кг – почти вдвое больше стандартного веса для своего вида.

Обезьяна Годзилла / Фото: ViralPress

Семью обвинили в том, что она "убивает Годзиллу добротой", поскольку кормила его нездоровой пищей, когда он этого хотел.

После того, как макаку с ожирением обнаружили, ее отправили в "лагерь для толстых", где посадили на суровую диету из укропа, салата, сверчков, червей, семян подсолнечника и других питательных продуктов.

Несмотря на то, что его предыдущий "опасно нездоровый вес" снизился до 15 кг, состояние Годзиллы так и не улучшилось.

Обезьяна Годзилла / Фото: ViralPress

Маноп, утверждающий, что они хорошо относились к обезьяне, сказал: "Прах Годзиллы был собран. Гробовщик сказал, что его кости очень белые. Нам очень грустно, что он ушел. Он был нам как родной. Мы спасли его, когда его бросили, и хорошо к нему относились. Его нельзя было забирать из дома, потому что он любил есть то, что ему давали".

Семья рассказала, что впервые взяла обезьяну, когда ее родителей сбила машина, а предыдущий владелец отказался от нее. Они позволяли ему есть целыми днями, пока торговали фрикадельками, и Годзилла стал "любимым зрелищем на рынке". Когда Годзиллу у него забрали, Маноп сказал: "Годзилла для меня как сын. Он – часть семьи".

Обезьяна Годзилла / Фото: ViralPress

Семье запретили посещать обезьяну, пока она выздоравливала, но они продолжали настаивать, пока им не предоставили права на посещение. Согласно законодательству страны, Годзиле было запрещено возвращаться к своему владельцу, что повлекло возмущение среди сторонников Манопа. Они утверждали, что он относился к обезьяне как к члену семьи, и мог бы продолжать это делать с помощью чиновников.

Другие считали, что право на посещение было разумным компромиссом, поскольку перекармливание обезьяны ненамеренно наносило ей вред.

Обезьяна Годзилла / Фото: ViralPress

Избалованную макаку также нельзя было выпускать в дикую природу, поскольку существовали опасения, что она не сможет постоять за себя.

Оставшиеся дни своей трагически короткой жизни Годзилла провел в центре дикой природы в провинции Чаочхоэнсао. Многие представители его вида живут до 37 лет в неволе.

Обезьяна Годзилла / Фото: ViralPress

Напомним, мама 317-килограммового мужчины не может его похоронить. Джейсон Холтон был самым тяжелым человеком Великобритании.

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