Призначення нового міністра оборони РФ: чим це пояснюється

На думку політолога Володимира Пастухова, його призначення не пов'язане зі "стратегічною інвестицією". Потрібно було поставити того, хто дивитиметься за генералами, від православно-чекістської лінії керівництва РФ.

Про це політолог сказав в ефірі BILD.

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За словами Пастухова, він не вірить, що Білоусова призначили для оптимізації чи покращення чогось. Це навряд чи стратегічна інвестиція на ведення довгострокової війни.

"Його призначення для мене зрозуміле лише з одного погляду. Потрібно було ставити того, хто дивиться, пов'язаний з цією православно-чекістською лінією в нашому керівництві, за генералами", – додав політолог.

Раніше у США відреагували на зміни в Міноборони РФ.

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