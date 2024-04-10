БПЛА завітали на Брянщину: що кажуть у Міноборони РФ

Традиційно у відомстві не інформують, чи були влучання та пошкодження.

Російська протиповітряна оборона у ніч проти 10 квітня збила п’ять безпілотників над територією Брянської області.

Про це заявили в Міноборони Росії.

У повідомленні ворожого відомства вказано, що протягом ночі було припинено спробу "київського режиму" влаштувати атаку із застосуванням безпілотників літакового типу по об'єктах на території РФ.

Також читайте Остін закликав Україну не бити по НПЗ Росії: яка причина

У Міноборони запевнили, що чергові засоби ППО знищили п'ять начебто українських безпілотників над територією Брянської області.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 10 квітня вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed – під прицілом опинилася енергетична інфраструктура. Сили ППО знищили 14 із 17-ти запущених дронів.

Читайте також: