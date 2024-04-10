БПЛА завітали на Брянщину: що кажуть у Міноборони РФ

Традиційно у відомстві не інформують, чи були влучання та пошкодження.
Російська протиповітряна оборона у ніч проти 10 квітня збила п’ять безпілотників над територією Брянської області.
Про це заявили в Міноборони Росії.
У повідомленні ворожого відомства вказано, що протягом ночі було припинено спробу "київського режиму" влаштувати атаку із застосуванням безпілотників літакового типу по об'єктах на території РФ.
У Міноборони запевнили, що чергові засоби ППО знищили п'ять начебто українських безпілотників над територією Брянської області.
Нагадаємо, російські війська в ніч проти 10 квітня вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed – під прицілом опинилася енергетична інфраструктура. Сили ППО знищили 14 із 17-ти запущених дронів.
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