БПЛА посетили Брянщину: что говорят в Минобороны РФ

Традиционно в ведомстве не информируют, были ли попадания и повреждения.

Российская противовоздушная оборона в ночь на 10 апреля сбила пять беспилотников над территорией Брянской области.

Об этом заявили в Минобороны России.

В сообщении вражеского ведомства указано, что в течение ночи была пресечена попытка "киевского режима" устроить атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ.

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В Минобороны заверили, что дежурные средства ПВО уничтожили пять якобы украинских беспилотников над территорией Брянской области.

Напомним, российские войска в ночь на 10 апреля ударили по Украине беспилотниками типа Shahed – под прицелом оказалась энергетическая инфраструктура. Силы ПВО уничтожили 14 из 17 запущенных дронов.

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