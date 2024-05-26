Яка порода котів підходить вам за знаком зодіаку

Яка порода підійде для характеру того чи іншого знаку Зодіаку, розповіли астрологи.

Овен

Бенгальська порода кішок — чудовий варіант для Овнів, тому що коти цієї породи за основними якостями характеру нагадують цей знак. Вони енергійні, сміливі, впевнені у собі, заповзятливі.

Тілець

Гімалайська порода — це те, що потрібно Тільцю. Як і представники цього знака, гімалайці люблять комфорт, розкіш, великі домосіди. Спокійна затишна обстановка вдома — більш нічого їм не потрібно.

Близнюки

Так само як близнюки сіамські кішки люблять спілкування і завжди намагаються "озвучити" свої бажання власникам. Сіамські кішки люблять людей і дуже розумні, що співзвучно представникам Близнюків.

Рак

Ракам астрологи рекомендують завести нібелунга. Ці кішки відомі своєю відданістю і співпереживанням. Спочатку їм потрібний певний час, щоб звикнути до нових людей, обставин, зате потім, вони будуть радувати власників і насолоджуватися самі люблячим середовищем.

Лев

Абіссинська порода кішок любить увагу та хоче бути в центрі подій, точно як Леви. Це дуже розумна порода кішок, яка не терпить нудьги, вони спортивні та завжди готові до ігор й розваг.

Діва

Британські кішки дуже добре уживаються з Дівами. Ці кішки врівноважені та надзвичайно віддані, доброзичливі, ласкаві, відмінні компаньйони незалежно від того, є у вас діти чи ні.

Терези

Регдолл - ідеальна кішка для Терезів. Як і Терези, вони ласкаві, доброзичливі, товариські, спокійні та грайливі. Красиві з м'якою шубою і блакитними очима, що вражають - регдолли імпонують Терезам найбільше.

Скорпіон

Бірманські кішки відомі своєю відданістю і прив'язаністю до свого господаря. Вони можуть з підозрою ставитися до нових людей, яких зустрічають, але, щойно вони довіряться, вас не розчарують, що властиво і Скорпіонам. Якщо ви будете ставитися до них добре, вони ніколи не залишать вас.

Стрілець

Турецький ван, або "пливучий кіт", - ідеальна кішка для Стрільців. Вони люблять природу, веселощі, ігри та пригоди. Вони дуже активні, і рівень їхньої енергії відповідає відношенню до життя Стрільців.

Козеріг

Російські блакитні зі своїм розумним та стриманим характером ідеально підходять для Козерогів. Так само як Козероги, вони невимушені, царствені та домосіди.

Водолій

Ідеальною кішкою для Водолія може бути тільки сфінкс. Відсутність шерсті робить їх вельми незвичайними, Ще вони ідеально підходять водоліям завдяки своїй екстравертній поведінці. Це одні з найбільш схожих на собак кішок, які часто зустрічають свого господаря біля дверей, коли той приходить додому.

Риби

Мейн-кун, доброзичливий, товариський і спокійний, добре підходить Рибам. Мейн-куни відомі своїм особливим співчуттям. Ця порода використовується для лікування людей, вони сертифікована як кішки-терапевти, що відвідують тих, хто перебуває в лікарнях і будинках для літніх людей.

Читайте також: