"Вагнерівці" збираються на битву за Челябінськ: що сталося (відео)

Під час бійки колишніх найманців розстріляли з травматичної зброї.

У російському місті Челябінську розгорівся конфлікт між колишніми найманцями ПВК “Вагнер” та місцевим криміналітетом.

Проєкт розслідувань ВЧК-ОГПУ повідомляє, що від 25 травня у місті посилено патрулювання за участі поліцейських спецпідрозділів.

Як свідчить опубліковане джерелами відео, під час однієї з бійок, в якій перемогу здобули “вагнерівці”, потерпіла сторона покликала підмогу, після чого “музикантів” розстріляли з травматичних пістолетів.

Колишніх "вагнерівців" розстріляли в російському Челябінську

За медичною допомогою звернулися щонайменше двоє найманців.

Тепер “вагнерівці” скликають на битву до Челябінська своїх “бойових товаришів”.

До російського міста підтягуються колишні найманці з бойовим досвідом з усієї округи. У своїх чатах вони обговорюють облави на місцевих кривдників, які розстріляли “братів”.

Нагадаємо, майже дві сотні росіян, які були учасниками війни проти України, засуджені за насильницькі злочини після повернення додому.

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