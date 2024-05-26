"Вагнеровцы" собираются на битву за Челябинск: что произошло (видео)

Во время потасовки бывших наемников расстреляли из травматического оружия.

В российском городе Челябинске разгорелся конфликт между бывшими наемниками ЧВК "Вагнер" и местным криминалитетом.

Проект расследований ВЧК-ОГПУ сообщает, что с 25 мая в городе усилено патрулирование с участием полицейских спецподразделений.

Как свидетельствует опубликованное источниками видео, во время одной из потасовок, в которой победу одержали "вагнеровцы", потерпевшая сторона позвала помощь, после чего "музыкантов" расстреляли из травматических пистолетов.

Бывших "вагнеровцев" расстреляли в российском Челябинске

За медицинской помощью обратились по меньшей мере два наемника.

Теперь "вагнеровцы" созывают на битву в Челябинск своих "боевых товарищей".

К российскому городу подтягиваются бывшие наемники с боевым опытом изо всей округи. В своих чатах они обсуждают облавы на местных обидчиков, расстрелявших "братьев".

Напомним, почти две сотни россиян, которые были участниками войны против Украины, осуждены за насильственные преступления по возвращении домой.

Читайте также: