"Вагнеровцы" собираются на битву за Челябинск: что произошло (видео)

Во время потасовки бывших наемников расстреляли из травматического оружия.
В российском городе Челябинске разгорелся конфликт между бывшими наемниками ЧВК "Вагнер" и местным криминалитетом.
Проект расследований ВЧК-ОГПУ сообщает, что с 25 мая в городе усилено патрулирование с участием полицейских спецподразделений.
Как свидетельствует опубликованное источниками видео, во время одной из потасовок, в которой победу одержали "вагнеровцы", потерпевшая сторона позвала помощь, после чего "музыкантов" расстреляли из травматических пистолетов.
За медицинской помощью обратились по меньшей мере два наемника.
Теперь "вагнеровцы" созывают на битву в Челябинск своих "боевых товарищей".
К российскому городу подтягиваются бывшие наемники с боевым опытом изо всей округи. В своих чатах они обсуждают облавы на местных обидчиков, расстрелявших "братьев".
Напомним, почти две сотни россиян, которые были участниками войны против Украины, осуждены за насильственные преступления по возвращении домой.
Читайте также: