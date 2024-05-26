Выглядели потрясающе: внук Грейс Келли на Каннском кинофестивале с женой-красавицей

Представители княжеской семьи Монако посещают кинофестиваль ежегодно.
С 25 июля 2015 года Пьер Казираги - сын принцессы Монако Каролины и внук Грейс Келли - женат на итальянской аристократке и журналистке Беатриче Борромео, с которой он встречался 7 лет до их свадьбы. В этом браке у супругов родилось два сына - Стефано и Франческо. Пара крайне редко выходит в свет и говорят о них очень мало, хотя их совершенно честно можно назвать иконами стиля и одной из самых красивых современных аристократических супругов.
22 мая Пьер и Беатриче посетили вместе премьеру фильма "Граф Монте-Кристо", которая состоялась в рамках 77-го ежегодного Каннского кинофестиваля. На красную дорожку они вышли держась за руки.
На 38-летней Беатриче было бархатное платье баклажанового оттенка от Модного дома Dior, которое имело квадратное декольте, широкие бретели и юбк со складками. Ее талию украшал тонкий пояс с пряжкой, а также она дополнила наряд клатчем и босоножками. Завершали образ украшения с бриллиантами. Пьер же отдал предпочтение синему костюму с черными шелковыми лацканами, который носил в сочетании с галстуком-бабочкой и белой рубашкой.
Также Кинофестиваль посетила и старшая сестра Пьера - Шарлотта Казираги. Она появилась на красной дорожке в белом платье от Chanel, которое сочетала с серебристым клатчем.
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