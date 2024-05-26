Замах на Роберта Фіцо: лікарі розповіли про стан прем'єра Словаччини

У понеділок, 27 травня, на словацького прем'єра чекають нові обстеження.

Стан здоров’я прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, на якого було скоєно замах, покращився.

Про це повідомили в лікарні імені Рузвельта в місті Банська-Бистриця, де зараз перебуває Фіцо, передає "Європейська правда".

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"Після сьогоднішнього засідання консиліуму команда присутніх лікарів підтвердила суб'єктивне поліпшення стану здоров'я прем'єр-міністра", - розповіли в лікарні у суботу.

У неділю, 26 травня, стан здоров'я Фіцо відповідає прогнозу, який встановили напередодні.

У лікарні додали, що у понеділок на словацького прем'єра чекають нові обстеження.

Нагадаємо, 15 травня на словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо було скоєно замах. Нападник випустив у нього з пістолета чотири кулі. Стан політика був критичним.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Поранений Роберт Фіцо лишається у тяжкому стані в лікарні

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