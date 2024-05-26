Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 27 мая по 2 июня

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – 27 мая по 2 июня?

Близнецы

Близнецам нужно внимательнее относиться к новым людям, которые в это время могут появиться в их окружении. Скорее всего, с одним из них их свяжет взаимная симпатия, которая со временем перерастет в серьезные – и долговременные – отношения. Впрочем, даже если этого не произойдет, красивый – можно сказать, незабываемый – роман звезды все-таки обещают, а это уже немало.

Весы

Весы смогут почувствовать, что счастье в личной жизни зависит не столько от судьбы или других людей, сколько от них самих. Над укреплением отношений, которые в последнее время могли зайти в тупик, необходимо работать: больше времени проводить вместе, устраивать романтические ужины или заняться совместными хлопотами по дому – ничто так не сближает людей, как ремонт.

Водолей

Водолеям на этой неделе – впрочем, как и в любое другое время – стоит быть внимательнее по отношению к любимому человеку, думая при этом не только о своих, но и о его чувствах. Если этого не сделать, вторая половинка, почувствовав себя обделенной в эмоциональном плане, может затаить обиду, что не лучшим образом скажется на отношениях, так что не стоит доводить их до такого состояния.

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