У Німеччині бачать, що у РФ виробляють лише зброю та зомбують населення до ненависті Заходу.

У німецькому Бундестазі закликали мобілізувати 900 тисяч німецьких резервістів на тлі російської агресії проти України.

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Про це інформує Der Spiegel.

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що російський диктатор Путін готує населення РФ до війни проти країн Заходу, тому "ми повинні стати здатними до оборони якомога швидше".

"Росія лише виробляє зброю. Друкуються шкільні підручники, які зображують Німеччину як агресора. Дітей молодших класів навчають поводитися зі зброєю. Усе це лякає", - сказала вона.

Вона заявила про необхідність "активізувати близько 900 тисяч резервістів, яких ми маємо в Німеччині". Разом з тим Штрак-Циммерманн уточнила, що спочатку необхідно їх зареєструвати, адже Бундесвер упродовж десятиліть не реєстрував солдатів, які вийшли у відставку.

"Якби ми могли завербувати хоча б половину з них як резервістів з їхніми відповідними знаннями, це було б неймовірним надбанням", - сказала політик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині напали на депутата за підтримку України.

Крім того, ми раніше інформували, що лідер німецької СДПН Ларс Клінгбайль заявила, що наразі немає підстав для переговорів із російським диктатором Путіним про припинення війни в Україні.

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