"Розпалювач війни": у Німеччині напали на депутата за підтримку України

Нападником виявився Петер Бауер, який є кандидатом в депутати місцевої ради від іншої політичної сили.

У Німеччині стався напад на депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера, який підтримує збільшення допомоги Україні для протистояння російським агресорам.

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На чоловіка напали у місті Аален, інформує Schwäbische Post.

Він заявив, що подія сталася вранці 1 червня біля агітаційного намету партії ХДС. Депутат заявив, що його назвали "розпилювачем війни".

"Я простояв там приблизно п’ять хвилин, коли він [нападник] підійшов до мене і закричав, назвавши мене "розпалювачем війни" …Після цього він штовхнув мене і повалив намет, під яким ми стояли. Я не знав, хто це був, подумав, що мені потрібен запис, і пішов за ним із мобільним телефоном. Тоді він підбіг до мене, вдарив, а потім штовхнув", — розповів він.

ЗМІ повідомляють, що нападником виявився Петер Бауер, який є кандидатом в депутати місцевої ради від іншої політичної сили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині чоловік з ножем намагався убити активіста, який критикує іслам.

Крім того, ми раніше інформували, що західні журналісти виявили російського політтехнолога у німецькому парламенті.

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