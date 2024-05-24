У Німеччині спалахнув скандал через нацистські гасла на елітному курорті

У німецькому селі Кампен на острові Зюльт група молодих людей, знімаючи себе на камеру телефону, вигукувала нацистське гасло "Німеччина – німцям, іноземці – геть".

Про це пише видання Bild.

У повідомленні вказується, що подія відбулась на вулиці Штренвай, яка більше відома як "віскі-миля", оскільки на ній розташовані розкішні особняки, шикарні бутики та фешенебельні бари.

Повідомляється, що молоді люди відпочивали на відкритому майданчику бару Pony, який відомий тим, що часто зустрічаються діти телезірок, популярних артистів і бізнесменів. Тільки для того, щоб потрапити до бару, потрібно заплатити 150 євро.

Гасло "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" ("Німеччина — німцям, іноземці — он") останнім часом часто використовують неонацисти. Один з гостей, який вигукував це гасло, натякаючи на Адольфа Гітлера підніс два пальці до губ і підняв руку в нацистському привітанні. Поліція встановлює всі обставини справи.

"Коли я побачив відео, я одразу подумав, що це не може бути правдою. Якби ми дізналися про це, молодих людей одразу вигнали б. Але ми мали близько 500 осіб на відкритій терасі. Ми намагаємось з'ясувати, хто це зробив. Вони будуть довічно забанені у закладі", - заявив керуючий бару Pony Тім Беккер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині за редизайн орла Третього рейху запропонували 10 тисяч євро.

Крім того, ми раніше інформували, що Путін відновлює в Росії ще одну традицію Третього рейху.

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