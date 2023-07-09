Бундестаг ухвалив закупівлю боєприпасів для України

Про це пише Укрінформ із посиланням на міноборони ФРН.

Тобто передбачається забезпечити власні потреби Бундесверу, додатково підтримати Україну та оновити запаси боєприпасів, які вже були передані Києву.

«Напад Росії на Україну докорінно змінив рамки політики безпеки. Це зумовлює необхідність закупівлі додаткових боєприпасів – для збройних сил Німеччини, а також для збройних сил України», - заявили в міністерстві оборони ФРН.

Україна активно використовує німецькі Panzerhaubitz 2000 і основний бойовий танк Leopard 2. Потреба в 155-мм артилерійських снарядах для гаубиці та 120-мм - для танка також покривається за допомогою Німеччини.

Бюджетний комітет, зокрема, схвалив закупівлю значної кількості фугасних боєприпасів калібру 155 мм для України. Вони можуть використовуватися і з іншими артилерійськими системами НАТО, такими як M777. Замовлення буде виконано протягом наступних двох років. Іншою частиною схваленої пропозиції є закупівля 155-міліметрових фугасних снарядів для Бундесверу ще цього року на заміну тих, які були передані Україні. Передбачено виділити на це близько 128 мільйонів євро.

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Для 120-міліметрової гармати танка Leopard-2 також потрібно більше боєкомплекту, ніж планувалося. Попередньо узгоджену з оборонною промисловістю суму планується значно збільшити. Боєприпаси використовуються як для нарощування запасів боєприпасів Бундесверу, так і для підтримки України. Замовлення також замінить боєприпаси основних бойових танків, які вже поставлені в Україну. Видатки в розмірі 381 мільйона євро будуть частково профінансовані з оборонного бюджету, частково - з коштів федеральної урядової ініціативи з модернізації.

У рішенні комітету прописані також закупівлі боєприпасів для бойової машини піхоти Puma (автоматична гармата калібру 30 мм) та навчальних боєприпасів калібру 7,62 міліметра до кулеметів MG3 і MG5.

Крім того, Німеччина якнайшвидше надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot.

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