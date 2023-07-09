Бундестаг принял закупку боеприпасов для Украины

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на минобороны ФРГ.

То есть, предполагается обеспечить собственные потребности Бундесвера, дополнительно поддержать Украину и обновить запасы боеприпасов, которые уже были переданы Киеву.

«Нападение России на Украину коренным образом изменило рамки политики безопасности. Это приводит к необходимости закупки дополнительных боеприпасов – для вооруженных сил Германии, а также для вооруженных сил Украины», — заявили в министерстве обороны ФРГ.

Украина активно использует немецкие Panzerhaubitz 2000 и основной боевой танк Leopard 2. Потребность в 155-мм артиллерийских снарядах для гаубицы и 120-мм – для танка также покрывается с помощью Германии.

Бюджетный комитет одобрил закупку значительного количества фугасных боеприпасов калибра 155 мм для Украины. Они могут использоваться и с другими артиллерийскими системами НАТО, такими как M777. Заказ будет выполнен в течение следующих двух лет. Другой частью одобренного предложения является закупка 155-миллиметровых фугасных снарядов для Бундесвера еще в этом году взамен тех, которые были переданы Украине. Предусмотрено выделить около 128 миллионов евро.

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Для 120-миллиметровой пушки танка Leopard-2 также требуется больше боекомплекта, чем планировалось. Предварительно согласованную с оборонной промышленностью сумму планируется значительно увеличить. Боеприпасы используются как для наращивания запасов боеприпасов Бундесвера, так и для поддержки Украины. Заказ также заменит боеприпасы основных боевых танков, уже поставленных в Украину. Расходы в размере 381 миллиона евро будут частично профинансированы из оборонного бюджета, частично – из средств федеральной правительственной инициативы по модернизации.

В решении комитета прописаны также закупки боеприпасов для боевой машины пехоты Puma (автоматическая пушка калибра 30 мм) и обучающих боеприпасов калибра 7,62 миллиметра до пулеметов MG3 и MG5.

Кроме того, Германия как можно быстрее предоставит Украине еще 64 управляемых ракет для систем Patriot.

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