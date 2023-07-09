Об этом пишет сайт главы государства.

Владимир Зеленский вручил военнослужащим Нацгвардии государственные награды. За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу воины награждены орденами «За мужество» III степени.

«Слава всем украинцам и украинкам разных времен, которые получали свободу и силу для Украины! Слава всем нашим героям! Слава народу Украины! Победим!» – резюмировал глава государства.

Собравшиеся почтили минутой молчания память всех украинцев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Украины.

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«И, конечно, я благодарен всем вам – благодарен всем нашим воинам, которые сегодня отмечены государственными наградами – орденами «За мужество», – за подвиги, которыми защищаете жизнь и прекрасное государство. Спасибо!" – сказал президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 июля, сообщил, что возвращается домой вместе с командирами защитников "Азовстали", которые после обмена осенью 2022 года все это время были в Турции.

Отметим, что 21 сентября 2022 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" — на 55 оккупантов.

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