Во Львове президент Зеленский принял участие в молебне за Украину

Во время рабочей поездки во Львовскую область президент Украины Владимир Зеленский принял участие в молитвенном мероприятии «Боже, Украину береги! 500 дней сопротивления и победы».
Об этом сообщает Офис президента Украины.
У памятника Тарасу Шевченко во Львове представители духовенства и руководители религиозных организаций произнесли молитвы за Украину. Они молились о победе нашего государства и справедливом мире.
Духовные лидеры просили покровительства и сил для защитников нашей Родины, благословения для представителей украинской власти и спасения всех пострадавших от войны. Также молились о восстановлении территориальной целостности Украины.
В исполнении камерного хора прозвучала Молитва за Украину.
В молитвенном мероприятии также приняли участие: премьер-министр Денис Шмигаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, городской голова Львова Андрей Садовый.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 июля, сообщил, что возвращается домой вместе с командирами защитников "Азовстали", которые после обмена осенью 2022 года все это время были в Турции.
Отметим, что 21 сентября 2022 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" — на 55 оккупантов.
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