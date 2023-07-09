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Во Львове президент Зеленский принял участие в молебне за Украину

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Во Львове президент Зеленский принял участие в молебне за Украину

Духовные лидеры просили покровительства и сил для защитников нашей Родины / Фото: president.gov.ua

Во время рабочей поездки во Львовскую область президент Украины Владимир Зеленский принял участие в молитвенном мероприятии «Боже, Украину береги! 500 дней сопротивления и победы».

Об этом сообщает Офис президента Украины.

У памятника Тарасу Шевченко во Львове представители духовенства и руководители религиозных организаций произнесли молитвы за Украину. Они молились о победе нашего государства и справедливом мире.

Духовные лидеры просили покровительства и сил для защитников нашей Родины, благословения для представителей украинской власти и спасения всех пострадавших от войны. Также молились о восстановлении территориальной целостности Украины.

В исполнении камерного хора прозвучала Молитва за Украину.

В молитвенном мероприятии также приняли участие: премьер-министр Денис Шмигаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, городской голова Львова Андрей Садовый.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 июля, сообщил, что возвращается домой вместе с командирами защитников "Азовстали", которые после обмена осенью 2022 года все это время были в Турции.

Отметим, что 21 сентября 2022 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" — на 55 оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
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