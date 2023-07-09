Саміт НАТО: який документ можуть підписати з Україною

Це може бути декларація, щодо гарантій безпеки для України, укладений Україною та тими країнами, які хочуть надалі такі гарантії надавати.

Про це він заявив під час телемарафону.

«Ми працюємо сьогодні вже з державами "Групи Семи", кожна держава обробляє-опрацьовує цей документ... А далі, коли цей документ буде укладений, на його основі, бо він буде базисом, можуть укладатися двосторонні безпекові договори. Президент Штатів Джо Байден саме мав на увазі один з прикладів таких договорів, які мають Сполучені Штати Америки з Ізраїлем. Це дійсно одна з таких найпопулярніших моделей... Але й інші є моделі, в тому числі в самих Сполучених Штатах. В них є декілька подібних договорів з іншими державами, наприклад, з Японією, з іншими державами Азії. Тому ми будемо вивчати усі ці моделі, коли будемо говорити про двосторонній документ зі Штатами. Але на сьогодні основне завдання - отримати багатосторонній документ, який укласти в ході чи одразу після вільнюського саміту з тими державами, які до цього будуть готові і до цього виявляють бажання», - резюмував Жовква.

Також читайте Експерткиня пояснила, що заважає вступу України до НАТО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що країна НАТО мають дійти консенсусу щодо членства України в Альянсі, але деякі європейські країни хочуть дочекатися результатів війни з Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден вважає, що про членство України в НАТО поки зарано говорити.

Читайте також:

Історична подія: саміт НАТО, заява Столтенберга та рішення Зеленського - що скажуть Україні