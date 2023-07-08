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Експерткиня пояснила, що заважає вступу України до НАТО

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Експерткиня пояснила, що заважає вступу України до НАТО

Що заважає вступу України до НАТО

На Заході побоюються ескалації конфлікту в Україні.

Країни Заходу намагаються залишити шпарину для діалогу з Росією, а також побоюються ескалації конфлікту в України з боку Кремля, тому гальмують вступ України до НАТО.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловила директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ганна Шелест.

"Страх ескалації з боку Російської Федерації і можливість залишити хоч якусь шпаринку для діалогу... йде такою червоною лінією через всі страхи майже в усіх країнах, особливо в Вашингтоні", - заявила вона.

Шелест заявила, що Державний департамент та Пентагон, скоріше за все, підтримують вступ України до НАТО, але Білий дім проти.

"Пентагон і Держдеп скоріше підтримують, а от саме Білий дім і є тим, хто на сьогоднішній момент це гальмує, хоча теоретично вони виступають за членство України в НАТО... Страх ескалації можливої — він чомусь стоїть на першому місці... ядерний шантаж. Але в більшості випадків ніхто толком не міг сказати, а що саме включає в себе ця ефемерна ескалація порівняно з тим, що ми вже маємо... Ці аргументи є трішечки... ірраціональними", - заявила Шелест.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що країна НАТО мають дійти консенсусу щодо членства України в Альянсі, але деякі європейські країни хочуть дочекатися результатів війни з Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден вважає, що про членство України в НАТО поки зарано говорити.

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Дата публікації
Перегляди
534
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