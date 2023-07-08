Англія – Іспанія: онлайн-відеотрансляція фіналу молодіжного Євро-2023

У суботу, 8 липня, збірні Англії та Іспанії зіграють у фіналі молодіжного Євро-2023 (U-21), господарками якого є Грузія та Румунія.

Головний поєдинок турніру відбудеться у Батумі (Грузія) на однойменній арені. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

На груповому етапі іспанці посіли перше місце. "Червона фурія" розбила Румунію (3:0), обіграла Хорватію (1:0) та зіграла внічию з Україною (2:2). У чвертьфіналі піренейці в екстратаймах здолали Швейцарію (2:1), а в півфіналі розгромили українців (5:1).

Англійці також виграли свою групу. Родоначальники футболу перемогли Чехію, Ізраїль та Німеччину з однаковим рахунком 2:0. У плейоф команда "Трьох левів" обіграла Португалію (1:0) та розбила Ізраїль (3:0).

До вашої уваги відеотрансляція фінального матчу чемпіонату Європи між молодіжними збірними Англії та Іспанії.

Нагадаємо, молодіжна збірна України дійшла до півфіналу Євро-2023. Завдяки цьому успіху наша збірна з футболу вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри.

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