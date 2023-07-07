Англія – Іспанія: де дивитися і ставки букмекерів на фінал молодіжного Євро-2023

У суботу, 8 липня, у фінальному матчі молодіжного Євро-2023 (U-21) зіграють збірні Англії та Іспанії.

Головний поєдинок континентальної першості відбудеться у Батумі (Грузія) на однойменній арені. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

На груповому етапі іспанці посіли перше місце. "Червона фурія" розбила Румунію (3:0), обіграла Хорватію (1:0) та зіграла внічию з Україною (2:2). У чвертьфіналі піренейці в екстратаймах здолали Швейцарію (2:1), а в півфіналі розгромили українців (5:1).

Англійці також виграли свою групу. Родоначальники футболу перемогли Чехію, Ізраїль та Німеччину з однаковим рахунком 2:0. У плейоф команда "Трьох левів" обіграла Португалію (1:0) та розбила Ізраїль (3:0).

Де дивитися матч Англія – Іспанія

Фінальний поєдинок молодіжного Євро-2023 між збірними Англії та Іспанії можна буде подивитися на сайті Суспільне Спорт. Трансляція також буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного.

Прогнози букмекерів на матч Англія – Іспанія

Букмекери приблизно однаково оцінюють шанси команд завоювати трофей. На перемогу англійців в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,79. Нічия – 3,55. Виграш іспанців за підсумками 90 хвилин гри – 2,87.

Коефіцієнт на тріумф Англії на молодіжній континентальній першості становить 1,91. Підсумковий успіх Іспанії – 1,96.

Нагадаємо, господарками чемпіонату Європи з футболу-2023 серед гравців віком до 21 року були Грузія та Румунія.

Дійшовши до півфіналу молодіжного Євро, українська збірна з футболу вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри.

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