Англия – Испания: где смотреть и ставки букмекеров на финал молодежного Евро-2023

В субботу, 8 июля, в финальном матче молодежного Евро-2023 (U-21) сыграют сборные Англии и Испании.

Главный поединок континентального первенства состоится в Батуми (Грузия) на одноименной арене. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На групповом этапе испанцы заняли первое место. "Красная фурия" разбила Румынию (3:0), обыграла Хорватию (1:0) и сыграла вничью с Украиной (2:2). В четвертьфинале пиренейцы в экстра-таймах одолели Швейцарию (2:1), а в полуфинале разгромили украинцев (5:1).

Англичане тоже выиграли свою группу. Родоначальники футбола победили Чехию, Израиль и Германию с одинаковым счетом 2:0. В плей-офф команда "Трех львов" обыграла Португалию (1:0) и разбила Израиль (3:0).

Где смотреть матч Англия – Испания

Финальный поединок молодежного Евро-2023 между сборными Англии и Испании можно посмотреть на сайте Суспильне Спорт. Трансляция будет также доступна в эфире местных телеканалов Суспильного.

Прогнозы букмекеров на матч Англия – Испания

Букмекеры примерно одинаково оценивают шансы команд завоевать трофей. На победу англичан в основное время можно поставить с коэффициентом 2,79. Ничья – 3,55. Выигрыш испанцев по итогам 90 минут игры – 2,87.

Коэффициент на триумф Англии на молодежном континентальном первенстве составляет 1,91. Итоговый успех Испании – 1,96.

Напомним, хозяйками чемпионата Европы по футболу-2023 среди игроков в возрасте до 21 года были Грузия и Румыния.

Дойдя до полуфинала молодежного Евро, украинская сборная по футболу впервые в истории пробилась на Олимпийские игры.

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