Англия – Испания: онлайн-видеотрансляция финала молодежного Евро-2023

В субботу, 8 июля, сборные Англии и Испании сыграют в финале молодежного Евро-2023 (U-21), хозяйками которого являются Грузия и Румыния.

Главный поединок турнира состоится в Батуми (Грузия) на одноименной арене. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На групповом этапе испанцы заняли первое место. "Красная фурия" разбила Румынию (3:0), обыграла Хорватию (1:0) и сыграла вничью с Украиной (2:2). В четвертьфинале пиренейцы в экстра-таймах одолели Швейцарию (2:1), а в полуфинале разгромили украинцев (5:1).

Англичане тоже выиграли свою группу. Родоначальники футбола победили Чехию, Израиль и Германию с одинаковым счетом 2:0. В плей-офф команда "Трех львов" обыграла Португалию (1:0) и разбила Израиль (3:0).

Вашему вниманию видеотрансляция финального матча чемпионата Европы между молодежными сборными Англии и Испании.

Напомним, молодежная сборная Украины дошла до полуфинала Евро-2023. Благодаря этому успеху наша сборная по футболу впервые в истории пробилась на Олимпийские игры.

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