Повітряні сили вдруге за ніч оголосили загрозу балістики

Повітряна тривога звучала у південних та східних областях.

Повітряні сили вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

О 04:13 повітряна тривога через загрозу балістики була оголошена для Одеської та Вінницької областей.

Вже о 04:55 повітряна тривога через загрозу балістики була оголошена для східних областей.

"Загроза застосування балістичного озброєння для східних областей!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл.

Крім того, ми раніше інформували, що на Вінниччині сталась пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури після падіння БпЛА.

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