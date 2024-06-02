Повітряні сили вдруге за ніч оголосили загрозу балістики

Повітряна тривога звучала у південних та східних областях.
Повітряні сили вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
О 04:13 повітряна тривога через загрозу балістики була оголошена для Одеської та Вінницької областей.
Вже о 04:55 повітряна тривога через загрозу балістики була оголошена для східних областей.
"Загроза застосування балістичного озброєння для східних областей!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл.
Крім того, ми раніше інформували, що на Вінниччині сталась пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури після падіння БпЛА.
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