У Харкові пролунали вибухи — ЗМІ

В місті та області оголошена повітряна тривога.

В ніч проти 3 червня у Харкові було чутно звуки вибухів, які, ймовірно, пролунали за межами міста.

Про це повідомляє Суспільне, з посиланням на власних кореспондентів.

"У Харкові пролунала серія вибухів, ймовірно, за межами міста", - йдеться у повідомленні.

Наразі в місті та області оголошена повітряна тривога.

Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ обстріляла об'єкти інфраструктури на Сумщині.

Крім того, ми раніше інформували, що потужний вибух було чутно в Одесі під час повітряної тривоги.

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